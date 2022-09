Troppo grossi per soccorso alpino, cani San Bernardo impegnati nel sociale (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Non più soccorso in alta montagna, ma sostegno ad anziani, bambini e disabili. Troppo grandi e pesanti per salire sugli elicotteri del soccorso alpino, i cani San Bernardo sono ora impegnati in Svizzera nel ‘sociale’. I sette cuccioli di San Bernardo nati un mese fa alla Fondazione Barry di Martigny (canton Vallese), saranno venduti a famiglie o utilizzati per visite sociali in case per anziani o in scuole, una volta svezzati. I sette cagnolini – cinque femmine e due maschi – fanno parte della prima cucciolata di mamma Edène, nata due anni fa alla Fondazione Barry. Circa 30 San Bernardo vivono stabilmente alla Fondazione e ogni anno nascono in media 20-25 cuccioli con pedigree. Se taluni rimarranno a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Non piùin alta montagna, ma sostegno ad anziani, bambini e disabili.grandi e pesanti per salire sugli elicotteri del, iSansono orain Svizzera nel ‘’. I sette cuccioli di Sannati un mese fa alla Fondazione Barry di Martigny (canton Vallese), saranno venduti a famiglie o utilizzati per visite sociali in case per anziani o in scuole, una volta svezzati. I sette cagnolini – cinque femmine e due maschi – fanno parte della prima cucciolata di mamma Edène, nata due anni fa alla Fondazione Barry. Circa 30 Sanvivono stabilmente alla Fondazione e ogni anno nascono in media 20-25 cuccioli con pedigree. Se taluni rimarranno a ...

