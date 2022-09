Triple H: “Ogni chop che Sheamus ha preso stasera, è fatto per voi” (Di domenica 4 settembre 2022) Clash at the Castle 2022 è oramai alle spalle, regalando al pubblico di Cardiff uno show unico. Triple H, dopo il consueto giro di interviste pre-show per pubblicizzare l’evento, ha concluso questa maratona con una conferenza stampa subito dopo la fine dello show davanti ad una pletora di giornalisti lì per l’occasione. Alla domanda se ci sarebbero stati altri eventi oltreoceano, Hunter ha risposto: “Prima della pandemia, c’era l’intenzione di effettuare diverse grandi mosse con NXT UK. Adesso abbiamo pensato che era il momento, ed ecco NXT Europe…l’obiettivo è quello di creare diversi show così in tutto il mondo che, in uno scenario simile alla World Cup, possano competere con la finalità di ‘nutrire’ i roster di Smackdown e Raw…quando tieni uno show come quelli di stasera davanti a 62.000 persone, è arduo non voler ripetere questa esperienza in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 4 settembre 2022) Clash at the Castle 2022 è oramai alle spalle, regalando al pubblico di Cardiff uno show unico.H, dopo il consueto giro di interviste pre-show per pubblicizzare l’evento, ha concluso questa maratona con una conferenza stampa subito dopo la fine dello show davanti ad una pletora di giornalisti lì per l’occasione. Alla domanda se ci sarebbero stati altri eventi oltreoceano, Hunter ha risposto: “Prima della pandemia, c’era l’intenzione di effettuare diverse grandi mosse con NXT UK. Adesso abbiamo pensato che era il momento, ed ecco NXT Europe…l’obiettivo è quello di creare diversi show così in tutto il mondo che, in uno scenario simile alla World Cup, possano competere con la finalità di ‘nutrire’ i roster di Smackdown e Raw…quando tieni uno show come quelli didavanti a 62.000 persone, è arduo non voler ripetere questa esperienza in ...

Zona_Wrestling : Triple H: 'Ogni chop che Sheamus ha preso stasera, è fatto per voi' - sokratpetro : @Lavitab24519855 @ale_dibattista E tu chi sei servo dei americani ?!? Paghi gas e petrolio e pane 10 volte in più… - BriManuela : Giocarsela sempre, in ogni istante Non avere nessuno momento blackout Reagire all’uscita di Gallinari con compatezz… - skyeltonblues : @pdnetwork Se ad ogni tweet che fate le risposte di perculazione sono doppie/triple dei like, non vi pare l'ora di… - SolariPaolo : RT @niko_tacconi: @SolariPaolo @markorusso69 In ogni caso, è assurdo che the lancet ci abbia messo più di un anno a studiare l'uso di farma… -