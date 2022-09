(Di domenica 4 settembre 2022) Si tiene fino all’11 settembre 2022 “”, percorso turistico-culturale tra genti, folklore e religioni diverse. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, promossa da Altamarea Eventi in co-organizzazione con il Comune die con la collaborazione di PromoTurismo FVG , si propone di valorizzare con visite guidate, spettacoli musicali, degustazioni di prodotti tipici e mostra mercato, la multiculturalità che da sempre caratterizza: un, appunto, come suggerisce il titolo dell’annuale appuntamento. Storicamente, infatti,rappresenta undi lingue, civiltà,e religioni. Ed è proprio questa peculiarità della città che la rassegna intende celebrare e far conoscere attraverso l’attivo coinvolgimento delle Comunità etnico-religiose di ...

... per creare un deterrente fisso in una sorta dinaturale di soggetti provenienti da ... con una particolare attenzione (oltre che per piazzae Trento) rivolta alla zona dei Decumani, di ......e Trento è raccapricciante e testimonia la quasi totale assenza delle istituzioni in città. Una piazza centralissima dove non è la prima volta che si registrano episodi del genere....Quelli che stavano seduti ai tavolini del bar, quelli - per intenderci - che sono saltati dalle sedie e hanno preso i bambini e le proprie cose e sono scappati via, hanno visto una scena da ...Si tiene fino all'11 settembre 2022 “Trieste Crocevia di culture”, percorso turistico-culturale tra genti, folklore e religioni diverse. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, promossa da Alt ...