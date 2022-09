TOP10 SETTIMANA: IN VETTA POLI OPPOSTI, LA DAMA VELATA E BASTA UN PAIO DI BAFFI (Di domenica 4 settembre 2022) Torna dopo la pausa estiva TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 28 agosto al 3 settembre 2022. Dove eravamo rimasti? La rubrica si era fermata con una classifica totalmente estiva dove in testa c’era la Nazionale con 6.4 e 5.9 milioni, ma il resto della classifica era dai 2.9 milioni a scendere. Tra dieci domeniche raggiungeremo la soglia dei 100 articoli di questa serie pubblicati. Ma andiamo a vedere la SETTIMANA appena conclusa cosa c’è nella classifica. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 POLI OPPOSTI 2.392.000 #2 Rai1 La DAMA VELATA 2.329.000 #3 Rai1 Per Sempre la Mia Ragazza 2.285.000 #4 Rai1 BASTA un PAIO di ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 4 settembre 2022) Torna dopo la pausa estiva, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladal 28 agosto al 3 settembre 2022. Dove eravamo rimasti? La rubrica si era fermata con una classifica totalmente estiva dove in testa c’era la Nazionale con 6.4 e 5.9 milioni, ma il resto della classifica era dai 2.9 milioni a scendere. Tra dieci domeniche raggiungeremo la soglia dei 100 articoli di questa serie pubblicati. Ma andiamo a vedere laappena conclusa cosa c’è nella classifica. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai12.392.000 #2 Rai1 La2.329.000 #3 Rai1 Per Sempre la Mia Ragazza 2.285.000 #4 Rai1undi ...

