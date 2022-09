Tolmezzo | disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus di Usutu il 5 settembre

(Di domenica 4 settembre 2022) Dopo una prima decisione di annullare l’intervento della scorsa settimana per la concomitanza con alcuni eventi pubblici, è stata ora definita una nuova data per le operazioni diossia la notte tra lunedì 5 e martedì 62022. La pausa di alcuni giorni ha permesso all’Amministrazione comunale di approfondire le modalità con cui la ditta, incaricata dalla Regione FVG, eseguirà il trattamento. Dopo molte richieste è stato inoltre possibile definire con precisione le aree di intervento, escludendo quelle prive di vegetazione e quelle da tutelare.Ricordiamo che l’intervento è stato disposto dal Servizio di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione in seguito al ritrovamento nel territorio comunale didi un volatile selvatico positivo aldi ...

West Nile, rimandata la disinfestazione a Tolmezzo e Verzegnis

