Ti mangio il cuore | il mafia-western con la pietra preziosa Elodie

Leggi su gqitalia

(Di domenica 4 settembre 2022) Quello che non ti aspetti, perché un po’ di pregiudizio c’era, lo ammettiamo, arriva all’improvviso e ti fa rimettere al posto giusto i pezzi di un puzzle che avevi costruito a priori.se la cava egregiamente nel film Tiildi Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia e nelle sale dal 22 settembre. Se la cava bene nei panni di Marinella, un personaggio liberamente ispirato alla prima pentita didel Gargano, la cui testimonianza ha fatto luce sul sistema del clan del promontorio. La cantante di hit (l’ultima è Tribale) si butta anche nel mondo del cinema e approda alla Mostra. Chissà se a spronarla è stata l’amica e collega Emma, anche lei attrice per Gabriele Muccino nella serie A casa tutti bene e nel film Gli anni più belli. Non è una ...