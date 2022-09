Theo Hernandez umilia Calhanoglu, caos nel prepartita: il video sfuggito | Guarda (Di domenica 4 settembre 2022) No, il Milan e i milanisti non hanno mai perdonato ad Hakan Calhanoglu il "tradimento", la firma coi cugini dell'Inter a fine contratto "per vincere lo scudetto", che poi però è andato ai rossoneri. Nel derby di ieri sera, domenica 3 settembre, diluvio di fischi e cori contro il turco da parte dei milanisti. Insomma, ancora tensione alle stelle. E la tensione è esplosa anche in campo ancor prima del via alla partita, tra Hakan e l'ex compagno di squadra Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan. Nel prepartita, i giocatori come sempre si sono salutati a formazioni schierate. Ma quando Calhanoglu si è trovato di fronte Hernandez, ecco che toglie la mano, non concede il saluto. E Theo risponde con un buffetto sulla nuca del turco: quando Hakan se ne accorge, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) No, il Milan e i milanisti non hanno mai perdonato ad Hakanil "tradimento", la firma coi cugini dell'Inter a fine contratto "per vincere lo scudetto", che poi però è andato ai rossoneri. Nel derby di ieri sera, domenica 3 settembre, diluvio di fischi e cori contro il turco da parte dei milanisti. Insomma, ancora tensione alle stelle. E la tensione è esplosa anche in campo ancor prima del via alla partita, tra Hakan e l'ex compagno di squadra, il terzino sinistro del Milan. Nel, i giocatori come sempre si sono salutati a formazioni schierate. Ma quandosi è trovato di fronte, ecco che toglie la mano, non concede il saluto. Erisponde con un buffetto sulla nuca del turco: quando Hakan se ne accorge, ...

tancredipalmeri : Ma non era secondo giallo metto per Theo Hernandez?! #Derby #MilanInter - CB_Ignoranza : IL MILAN HA VINTO IL PRIMO DERBY DELLA STAGIONE ???? Dopo 90 minuti di battaglia, di un'intensità che non vediamo s… - FcInterNewsit : 42' Theo Hernandez, per la centesima volta, cade a terra. Chiffi ci casca e fischia un altro fallo #SerieA #MilanInter 1-1 - chiaramilanista : RT @simonzibon: Theo #Hernandez é la cosa più brutta accaduta alla #SerieA negli ultimi 10 anni. Viscido e scorretto come nessuno #MilanIn… - norskpaolo : @CifryNick @acmilan |??????????????| THEO HERNANDEZ FIGLIO DI PUTTANAA |______________|… -

Serie A, Milan - Inter 3 - 2: cronaca diretta live e risultato finale Batte con il destro quasi dal limite Calhanoglu ma Bennacer respinge in barriera 3' punizione di Tonali, palla che spiove a centroarea dove Theo Hernandez anticipa il marcatore ma spedisce alto 1' ... LISTA CHAMPIONS MILAN A UEFA: NOMI/ Dentro Diaz e Florenzi, out Adli, Thiaw e Vranckx Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: Theo Hernandez vs Dumfries, che duello! Infatti, tra i nomi consegnati alla Uefa mancano alcuni giocatori illustri. L'assenza di Zlatan Ibrahimovic era ovvia, ... Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, lite prima del derby Un piccolo schiaffetto dietro la testa, sul collo del turco, ha provocato la reazione dell’interista che ha avuto una discussione accesa con il milanista ... La moviola di Milan-Inter, focus sul mancato rosso per Theo Hernandez La prova dell'arbitro Chiffi nel derby di San Siro analizzata ai raggi X, ben sei ammoniti dal fischietto patavino ... Batte con il destro quasi dal limite Calhanoglu ma Bennacer respinge in barriera 3' punizione di Tonali, palla che spiove a centroarea doveanticipa il marcatore ma spedisce alto 1' ...Probabili formazioni Milan Inter/ Quote:vs Dumfries, che duello! Infatti, tra i nomi consegnati alla Uefa mancano alcuni giocatori illustri. L'assenza di Zlatan Ibrahimovic era ovvia, ...Un piccolo schiaffetto dietro la testa, sul collo del turco, ha provocato la reazione dell’interista che ha avuto una discussione accesa con il milanista ...La prova dell'arbitro Chiffi nel derby di San Siro analizzata ai raggi X, ben sei ammoniti dal fischietto patavino ...