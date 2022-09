The whale segna il ritorno di Brendan Fraser al grande cinema e di Darren Aronofsky a Venezia (Di domenica 4 settembre 2022) È un ritorno titanico, quello di Darren Aronofsky alla Mostra del cinema di Venezia con The whale. In tutti i sensi. Leone d’Oro 2008 con The Wrestler, arriva con Brendan Fraser a presentare in anteprima mondiale il suo nuovo, atteso progetto. «Grazie per l’accoglienza calorosa – dice Fraser ai giornalisti che lo applaudono a lungo all’incontro stampa – Spero solo che questo film possa conquistare i cuori di chi lo guarda, tanto quanto ha conquistato il mio». Ci sono voluti dieci anni per realizzarlo, e due per il casting: «Con Fraser siamo vicini di casa a New York - racconta Aronofsky – e dopo averlo visto in un film low budget l’ho proposto per il ruolo da protagonista: già al primo reading ci ha ... Leggi su gqitalia (Di domenica 4 settembre 2022) È untitanico, quello dialla Mostra deldicon The. In tutti i sensi. Leone d’Oro 2008 con The Wrestler, arriva cona presentare in anteprima mondiale il suo nuovo, atteso progetto. «Grazie per l’accoglienza calorosa – diceai giornalisti che lo applaudono a lungo all’incontro stampa – Spero solo che questo film possa conquistare i cuori di chi lo guarda, tanto quanto ha conquistato il mio». Ci sono voluti dieci anni per realizzarlo, e due per il casting: «Consiamo vicini di casa a New York - racconta– e dopo averlo visto in un film low budget l’ho proposto per il ruolo da protagonista: già al primo reading ci ha ...

