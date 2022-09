Terrore nel supermercato: entra armato di 3 coltelli e semina il panico tra i clienti (FOTO e VIDEO) (Di domenica 4 settembre 2022) Momenti di Terrore nella mattinata di oggi, 4 settembre, nel supermercato Carrefour di via Lata, a Velletri. Un uomo, armato di tre coltelli, è entrato nel negozio e ha iniziato a correre per le corsie, urlando e mostrando i coltelli. Nel contempo, ha minacciato di tagliarsi e di farsi del male. 32enne semina il panico nel supermercato È accaduto intorno alle 9:00 di questa mattina. L’uomo, un romano di 32 anni con disturbi psichiatrici, ha iniziato a urlare, per poi prendere i coltelli e auto lesionarsi con le armi. Spaventati, clienti e dipendenti del supermercato hanno chiamato il NUE 112, provando nel contempo a calmare l’uomo, che però si è agitato ancora di più, minacciando chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Momenti dinella mattinata di oggi, 4 settembre, nelCarrefour di via Lata, a Velletri. Un uomo,di tre, èto nel negozio e ha iniziato a correre per le corsie, urlando e mostrando i. Nel contempo, ha minacciato di tagliarsi e di farsi del male. 32enneilnelÈ accaduto intorno alle 9:00 di questa mattina. L’uomo, un romano di 32 anni con disturbi psichiatrici, ha iniziato a urlare, per poi prendere ie auto lesionarsi con le armi. Spaventati,e dipendenti delhanno chiamato il NUE 112, provando nel contempo a calmare l’uomo, che però si è agitato ancora di più, minacciando chi ...

