Terremoto Rai, salta lo show di Stefano De Martino: purtroppo non lo vedremo più lì | Ecco cos'è successo (Di domenica 4 settembre 2022) A quanto pare uno show targato Rai che era stato affidato alla guida di Stefano De Martino è ufficialmente saltato. La notizia non ha fatto molto piacere ai suoi fans, in quanto questi ultimi erano estremamente curiosi di conoscere il nuovo programma in questione Alla fine di un lungo periodo in cui il suo nome è tornato in cima ai titoli delle principali testate che si occupano di gossip, adesso i riflettori si sono nuovamente accesi su Stefano per quel che riguarda la sua carriera professionale. Il talentuoso ballerino di Torre Annunziata ha dimostrato ampiamente di esser capace a fare spettacolo, non solo sulla pista da ballo ma anche sul palcoscenico. Stefano De Martino (Websource)Recentemente infatti, De Martino si è reso ...

