Terra Amara, anticipazioni turche: il fratello di Gunter corrotto da Hunkar (Di domenica 4 settembre 2022) Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo il fratello di Gunter sul punto di confessare di aver ucciso Sait. Ma sarà davvero lui il colpevole? Vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5. Trame turche Terra Amara, Sait viene ucciso Lo scagnozzo di Demir viene ucciso nelle prossime puntate di Terra Amara, e neppure la notorietà della famiglia Yaman riuscirà a tenere il ricco imprenditore fuori dai guai. Sorpreso mentre tenterà di mettere a tacere definitivamente Fekeli, Demir verrà condotto via e arrestato. Si apriranno così per lui le porte della prigione.

