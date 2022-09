Terra amara, anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022: Yilmaz in coma, Gulten ritorna alla tenuta (Di domenica 4 settembre 2022) La soap opera turca Terra amara, che sta appassionando sempre più il pubblico di Canale 5, regalerà nuove emozioni e svolte inaspettate nel corso della prossima settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022 rivelano innanzitutto che Fekeli si attirerà il favore del quartiere donando a tutti da mangiare e posti di lavoro, anche a nome di Yilmaz, mentre Saniye, per coprire Gaffur e Gulten, avrà un incidente con la sua padrona e sarà disperata per aver abortito. Intanto, Sermin andrà da Hunkar, ma poi si allontanerà indispettita. La madre di Demir, in seguito, verrà a sapere che Gulten è al servizio di Yilmaz e minaccerà di mandare via Gaffur e Saniye, se la ragazza non tornerà subito alla ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022) La soap opera turca, che sta appassionando sempre più il pubblico di Canale 5, regalerà nuove emozioni e svolte inaspettate nel corso della prossima settimana di programmazione. Ledal 5 al 9rivelano innanzitutto che Fekeli si attirerà il favore del quartiere donando a tutti da mangiare e posti di lavoro, anche a nome di, mentre Saniye, per coprire Gaffur e, avrà un incidente con la sua padrona e sarà disperata per aver abortito. Intanto, Sermin andrà da Hunkar, ma poi si allontanerà indispettita. La madre di Demir, in seguito, verrà a sapere cheè al servizio die minaccerà di mandare via Gaffur e Saniye, se la ragazza non tornerà subito...

