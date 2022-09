Tempesta solare in Italia? Quali sono i rischi sulla Terra, cosa sappiamo (Di domenica 4 settembre 2022) Le notizie che una Tempesta solare potrebbe colpire l’Italia sono diverse. Si tratta di un fatto annunciato da diverse testate che riprendono la notizia da sito del NOAA, l’Agenzia governativa statunitense che monitora l’atmosfera, gli oceani e imbastisce previsioni atmosferiche per il futuro. L’esperto chiarisce cosa potrebbe accadere Per cercare di capire meglio costa sta succedendo è stato intervistato dal QN, il professore Masserotti, astrofisico dell’Inaf di Trieste, ha spiegato che si tratterebbe, nel caso avvenisse, di una Tempesta di grado moderato “annunciata da un vento solare veloce in arrivo da un buco della corona solare”. I possibili effetti sarebbero da ricercare sulle linee di comunicazione ad onde corte dove “potrebbe avvenire un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Le notizie che unapotrebbe colpire l’diverse. Si tratta di un fatto annunciato da diverse testate che riprendono la notizia da sito del NOAA, l’Agenzia governativa statunitense che monitora l’atmosfera, gli oceani e imbastisce previsioni atmosferiche per il futuro. L’esperto chiariscepotrebbe accadere Per cercare di capire meglio costa sta succedendo è stato intervistato dal QN, il professore Masserotti, astrofisico dell’Inaf di Trieste, ha spiegato che si tratterebbe, nel caso avvenisse, di unadi grado moderato “annunciata da un ventoveloce in arrivo da un buco della corona”. I possibili effetti sarebbero da ricercare sulle linee di comunicazione ad onde corte dove “potrebbe avvenire un ...

