Taekwondo a Parigi | al Grand Prix Simone Alessio è di nuovo il Principe

(Di domenica 4 settembre 2022)ancora sul podio, anche a. Finora il 2022 è stato vissuto sempre sul primo gradino del podio (il sesto consecutivo quest’anno) dall’azzurro classe 2000, in piena corsa qualificazione ai Giochi di Paris 2024. Proprio in Francia, al WorldParis 2022,ha vinto nella categoria -80 kg come aveva fatto nel GP di Roma disputato lo scorso giugno, due settimane dopo la vittoria del titolo continentale. “Un risultato importante che consolida il successo di Roma a pochi mesi di distanza con punti importanti nella corsa verso2024 – ha dichiarato ilka italiano -. Arrivavo da una prestazione convincente proprio dall’ultimo...

Coninews : INARRESTABILE! ?? Simone #Alessio continua a vincere! Dopo il titolo continentale e la vittoria nel GP di Roma, il… - taekwondofita : INVINCIBILE! ?????? Le vittorie all’Europeo di Manchester, al Grand Prix di Roma e quest’ultima a Parigi compongono u… - labrosport : ???? Striscia aperta di 27 successi: un 2022 da incorniciare. - BernyZb : RT @Coninews: INARRESTABILE! ?? Simone #Alessio continua a vincere! Dopo il titolo continentale e la vittoria nel GP di Roma, il combattent… - Dome689 : RT @Coninews: INARRESTABILE! ?? Simone #Alessio continua a vincere! Dopo il titolo continentale e la vittoria nel GP di Roma, il combattent… -

Gli azzurri appena citati parteciperanno al Grand - Prix di, insieme a Roberto Botta nei +80 kg e Antonino Bossolo , categoria K44 - 63 kg. Il primo giorno di gare ( venerdì 2 settembre ) non vedrà alcun azzurro protagonista, mentre sabato 3 toccherà ...... Vito Dell'Aquila punta a bissare l'oro nel. Sarà poi l'ultima Olimpiade sul ring, con la ... Il buio oltre2024 Il guaio, come dice Malagò, è chepotrebbe essere il nostro canto ...Un 2022 sempre sul gradino più alto del podio per Simone Alessio, l'azzurro classe 2000 in piena corsa per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. (ANSA) ...Un 2022 sempre sul primo gradino del podio (il sesto consecutivo quest'anno) per l'azzurro classe 2000 in piena corsa qualificazione ai Giochi di Paris 2024 ...