Svizzera, tragedia in montagna: 14enne italiano precipita e muore durante un’escursione (Di domenica 4 settembre 2022) Un ragazzino di 14 anni della provincia di Varese è morto in un incidente in montagna in Svizzera, nel territorio di Ghirone, in Canton Ticinio. A farlo sapere è stato la polizia cantonale che ha fornito anche una prima ricostruzione di quanto accaduto. durante un’escursione in comitiva nella zona Capanna Scaletta, il 14enne sarebbe caduto mentre camminava sul sentiero e precipitato per circa 100 metri travolgendo un coetaneo dello stesso gruppo. A quel punto un altro 14enne, svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i ragazzi, precipitando anche lui. I due giovani, immediatamente trasportati in elicottero all’ospedale di Lugano, attualmente risultano gravi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Un ragazzino di 14 anni della provincia di Varese è morto in un incidente inin, nel territorio di Ghirone, in Canton Ticinio. A farlo sapere è stato la polizia cantonale che ha fornito anche una prima ricostruzione di quanto accaduto.in comitiva nella zona Capanna Scaletta, ilsarebbe caduto mentre camminava sul sentiero eto per circa 100 metri travolgendo un coetaneo dello stesso gruppo. A quel punto un altro, svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i ragazzi,ndo anche lui. I due giovani, immediatamente trasportati in elicottero all’ospedale di Lugano, attualmente risultano gravi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono ...

CorriereUmbria : Tragedia in montagna: muore 14enne italiano. Due feriti gravi #montagna #svizzera #tragedia - varesenews : Tragedia in montagna in Svizzera: precipitano due 14enni varesini, un coetaneo cerca di salvarli. Un morto - vivere_svizzera : RT @MattOneMouse: 'La Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa' Giorgio Napolitano - AndreaZardini2 : RT @zaiapresidente: ? Il 30 agosto 1965, 88 operai, di cui 56 italiani (17 bellunesi) morirono sotto la valanga che investì il cantiere del… - AiseStampa : mattmark: il vivo ricordo di una tragedia simbolo del sacrificio italiano in svizzera - di carmelo vaccaro -