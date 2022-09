Svizzera, 14enne italiano precipita in montagna e muore: feriti gravemente altri due ragazzi (Di domenica 4 settembre 2022) È caduto mentre camminava su un sentiero di montagna in Svizzera. Così ha perso la vita un ragazzo di 14 anni, originario della provincia di Varese, caduto da un’altezza di circa 100 metri nei pressi di Blenio, nel Canton Ticino. Il giovane ha trovolto un altro coetaneo, membro dello stesso gruppo, rimasto gravemente ferito. Ferito gravemente anche un 14enne svizzero che non faceva parte della comitiva ma aveva tentato di soccorrere i due. Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022) È caduto mentre camminava su un sentiero diin. Così ha perso la vita un ragazzo di 14 anni, originario della provincia di Varese, caduto da un’altezza di circa 100 metri nei pressi di Blenio, nel Canton Ticino. Il giovane ha trovolto un altro coetaneo, membro dello stesso gruppo, rimastoferito. Feritoanche unsvizzero che non faceva parte della comitiva ma aveva tentato di soccorrere i due.

infoitinterno : Svizzera, tragedia in montagna: 14enne italiano precipita e muore durante un’escursione - infoitinterno : Svizzera, 14enne italiano muore in un incidente in montagna - antonie85321896 : 14enne di Varese precipita e muore in Svizzera, 2 feriti gravi - telodogratis : Un 14enne italiano è morto in un incidente in montagna in Svizzera - infoitinterno : Tragedia in montagna in Svizzera: muore un 14enne di Bisuschio, gravissimi due coetanei di Induno Olona e Mendrisio -