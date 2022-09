Sulla ISS le Crew Dragon fino al 2030 e nuova missione Axiom (Di domenica 4 settembre 2022) La NASA e la SpaceX hanno finalizzato l'estensione del contratto di voli commerciali per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fino al 2030, arrivando fino alla missione Crew-14. Intanto la NASA ha anche dato l'autorizzazione per la seconda missione privata di Axiom al complesso orbitale. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 4 settembre 2022) La NASA e la SpaceX hanno finalizzato l'estensione del contratto di voli commerciali per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)al, arrivandoalla-14. Intanto la NASA ha anche dato l'autorizzazione per la secondaprivata dial complesso orbitale.

