Stretta sui termosifoni, il primario del Gemelli: «Con qualche grado in meno in casa possiamo anche perdere chili di troppo» (Di domenica 4 settembre 2022) La Stretta sui termosifoni per il prossimo inverno prevista dal governo potrebbe anche avere un risvolto positivo sulla salute. Oltre a un possibile risparmio per il bilancio famigliare, il primario di Endocrinologia all’ospedale Gemelli di Roma, Alfredo Pontecorvi, garantisce in un’intervista al Mattino che dal freddo abbiamo solo da guadagnare e si dovrebbero evitare catastrofismi: «Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi». L’endocrinologo spiega nel dettaglio che «Il nostro alleato si chiama tessuto adiposo bruno, una specie di termosifone interno che brucia calorie per ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Lasuiper il prossimo inverno prevista dal governo potrebbeavere un risvolto positivo sulla salute. Oltre a un possibile risparmio per il bilancio famigliare, ildi Endocrinologia all’ospedaledi Roma, Alfredo Pontecorvi, garantisce in un’intervista al Mattino che dal freddo abbiamo solo da guadagnare e si dovrebbero evitare catastrofismi: «Ridurre dila temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi». L’endocrinologo spiega nel dettaglio che «Il nostro alleato si chiama tessuto adiposo bruno, una specie di termosifone interno che brucia calorie per ...

