Strage delle Olimpiadi di Monaco | dopo 50 anni il governo tedesco riconosce 28 milioni di euro di risarcimento ai parenti degli atleti uccisi

(Di domenica 4 settembre 2022) Poco primacelebrazioni per il cinquantenario dell’attentato alledidi Baviera del 5 settembre 1972 ilha riconosciuto il diritto aldeiisraeliani. Complessivamente 28di: 22,5 a carico dello Stato federale, 5 del Land Baviera e 500 miladalla città di. Il portavoce delSteffen Hebestreit ha parlato non solo di riconoscimento finanziario, ma anche di assunzione di responsabilità politica durante la cerimonia di commemorazione e della disamina dei fatti a cura di una commissione storica congiunta israelo-tedesca, così come della desecretazione di ...

Errore Imprevisto! Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore!

Reinsirisci il link facendo attenzione ai Parametri con eventuali query "?"

I sindacati: "Aumento vertiginoso, unainaccettabile. Ora prevenzione e sicurezza" PASQUALE ... L'anno scorso quasi l'81 per centovittime si sono registrate sul posto di lavoro, il ...... deve approvare adesso un decreto da almeno 30 miliardi di euro per bloccare gli aumenti... "Rischiamo unadi posti di lavoro - ha aggiunto - Noi vinceremo le elezioni, ma io voglio ...La giovane mamma sarda è una delle vittime della strage di Bologna ma i suoi resti non sono quelli tumulati in provincia di Firenze e manca un approfondimento definitivo sul dna. | La giovane mamma sa ...In occasione della pubblicazione del suo libro, Armando Palmeri rilascia un'intervista in cui parla di come i servizi segreti abbiano tentato di sovvertire l'ordine democratico ...