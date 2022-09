“Sto molto bene”: Huesca-Ibiza, Poveda sfida il suo ex club (Di domenica 4 settembre 2022) Giornata importante per l’attaccante dell’Ibiza Poveda. Il giocatore scenderà in campo in Seconda Divisione contro il suo ex club. Questa domenica non sarà una giornata come le altre per l’attaccante spagnolo Dario Poveda. Il giocatore, classe 1997, di proprietà del Getafe, è un giocatore in prestito nel club di seconda Divisione Ibiza e questa sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 settembre 2022) Giornata importante per l’attaccante dell’. Il giocatore scenderà in campo in Seconda Divisione contro il suo ex. Questa domenica non sarà una giornata come le altre per l’attaccante spagnolo Dario. Il giocatore, classe 1997, di proprietà del Getafe, è un giocatore in prestito neldi seconda Divisionee questa sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Kjaer a Dazn: “270 giorni sono tanti, sono molto contento di essere tornato e aver dato una mano. Il cambio? Sto b… - vore_yibo : Allora adesso sto leggendo il secondo libro di the poppy war e mi sta piacendo veramente molto come serie, ma in un… - Achille1966 : RT @barbarab1974: Io starei molto attenta sto giro - Max01740960 : @cicciovalenti Male ma visto l età conosco la mia Inter molto bene e le prime uscite estive mi avevano dato qualche… - RobertoScaram10 : @B63246675BryBry Io sto aspettando il chip il 5g , il grafene ma soprattutto #ilgrandereset ma ancora nulla …. Tu i… -