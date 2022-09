Steven Gerrard giustifica la selezione della squadra dopo che l’Aston Villa si è “unita” per fermare Man City

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ritiene che alsia stato negato un “gol legittimo” nel pareggio con il Man, ma il boss deins è stato felice del carattere mostrato dalla suain difficoltà. Erling Haaland è diventato solo il secondo giocatore nella storiaPremier League a raggiungere 10 gol nelle prime sei presenze, ma ilnon è riuscito a far valere il proprio dominio poiché Leon Bailey si è assicurato un pareggio tanto necessario per. Haaland ha spinto a casa il cross perfetto di Kevin De Bruyne all’inizio del secondo tempo e la coppia ha giocato cona volte, solo per ilche è stato colto dal ...