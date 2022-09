Stati Uniti, Trump attacca Biden: “Lui e il gruppo che lo controlla sono i veri nemici dello Stato” (Di domenica 4 settembre 2022) Joe Biden è “un nemico dello Stato, il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio e di rabbia: è Stato il più divisivo fatto da un presidente Usa, che ha denigrato 70 milioni di elettori”. Donald Trump parte subito all’attacco di Biden nel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni americane di Midterm, il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago. “Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe Biden”, ha promesso l’ex presidente Usa. “L’Fbi è diventato un mostro feroce controllato alla sinistra democratica e dai media ma io non resterò in silenzio”, ha detto poi Trump attaccando il bureau e il dipartimento di Giustizia per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Joeè “un nemico, il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio e di rabbia: èil più divisivo fatto da un presidente Usa, che ha denigrato 70 milioni di elettori”. Donaldparte subito all’attacco dinel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni americane di Midterm, il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago. “Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe”, ha promesso l’ex presidente Usa. “L’Fbi è diventato un mostro feroceto alla sinistra democratica e dai media ma io non resterò in silenzio”, ha detto poindo il bureau e il dipartimento di Giustizia per la ...

