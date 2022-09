Sta per scoppiare la rivolta: ecco cosa può succedere, il segnale inquietante (Di domenica 4 settembre 2022) Così è troppo. Bollette triplicate, costi della luce lievitati, utenze del gas da salasso: cinque, sei, sette volte maggiori rispetto al 2021. C'è aria di rivolta tra i commercianti, gli albergatori, i ristoratori, i panettieri, i pasticceri e persino tra le famiglie italiane. Ché un conto (salato pure quello, di 'sti tempi) sono gli aumenti calmierati, che ci avevano detto sarà da stringere la cinghia. E un altro sono le fatture che ci siamo ritrovati in tasca (ma soprattutto che si sono ritrovati in tasca loro, gli imprenditori che tirano la carretta e, senza i quali, cadremmo col sedere per terra) nelle ultime settimane. Batoste da 40mila, 100mila, 300mila euro l'una. Da coprire sull'unghia, sennò son dolori. E chi ce la fa a pagarle? Perché il punto, signori, è proprio questo: con tutta la buona volontà, con tutto il senso di responsabilità sociale che uno si sente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Così è troppo. Bollette triplicate, costi della luce lievitati, utenze del gas da salasso: cinque, sei, sette volte maggiori rispetto al 2021. C'è aria ditra i commercianti, gli albergatori, i ristoratori, i panettieri, i pasticceri e persino tra le famiglie italiane. Ché un conto (salato pure quello, di 'sti tempi) sono gli aumenti calmierati, che ci avevano detto sarà da stringere la cinghia. E un altro sono le fatture che ci siamo ritrovati in tasca (ma soprattutto che si sono ritrovati in tasca loro, gli imprenditori che tirano la carretta e, senza i quali, cadremmo col sedere per terra) nelle ultime settimane. Batoste da 40mila, 100mila, 300mila euro l'una. Da coprire sull'unghia, sennò son dolori. E chi ce la fa a pagarle? Perché il punto, signori, è proprio questo: con tutta la buona volontà, con tutto il senso di responsabilità sociale che uno si sente ...

Inter : Terra di Milano, 2022 L'epico duello sta per ricominciare. #ForzaInter #MilanInter #DerbyMilano - elio_vito : Meloni in questa campagna elettorale sta mostrando una doppia faccia, aggressiva, urlante, estremista ai comizi per… - matteograndi : Se il “graduidamende”, da aiuto una tantum o misura eccezionale, diventa l’unico argomento di una forza politica si… - symwsaccis : ho i per te invasi da sta tipa di molfetta che è stupenda - chiavtamamt : RT @chiavtamamt: mio fratello deve fare i provini per doppiare una scena di rick and morty e sta da mezz'ora in camera a dire 'dove sono i… -