SportMediaset sottolinea la forza del Napoli di Spalletti (Di domenica 4 settembre 2022) Anche Mediaset Sport esalta la prestazione del Napoli di Spalletti nella gara di ieri sera contro la Lazio di Sarri Non era per niente facile scendere in campo all’Olimpico, trovarsi di fronte, per una parte del match, la versione migliore del sarrismo, ritrovarsi sotto dopo quattro minuti e non abbattersi nemmeno quando il tuo predominio territoriale non porta a nulla di concreto. La forza del Napoli di Spalletti. La personalità nell’affrontare i diversi momenti della gara, la capacità di restare in partita, la possibilità di poter attingere dalla panchina pescando giocatori di livello sono le tante armi a disposizione di Spalletti per poter puntare alla vittoria finale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Anche Mediaset Sport esalta la prestazione del Napoli dinella gara di ieri sera contro la Lazio di Sarri Non era per niente facile scendere in campo all’Olimpico, trovarsi di fronte, per una parte del match, la versione migliore del sarrismo, ritrovarsi sotto dopo quattro minuti e non abbattersi nemmeno quando il tuo predominio territoriale non porta a nulla di concreto. Ladi. La personalità nell’affrontare i diversi momenti della gara, la capacità di restare in partita, la possibilità di poter attingere dalla panchina pescando giocatori di livello sono le tante armi a disposizione diper poter puntare alla vittoria finale. L'articolo ilNapolista.

napolista : SportMediaset sottolinea la forza del Napoli di #Spalletti Non era per niente facile scendere in campo all’Olimpic… -