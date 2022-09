Spezia, Gotti pensa al Napoli: “Ci mancano tanti giocatori” (Di domenica 4 settembre 2022) Lo Spezia di Luca Gotti pareggia in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic dopo una partita ricca di occasioni da gol e anche tanti svarioni difensivi, da una parte e dall’altra, che non sono piaciute ai rispettivi tecnici. Al termine della sfida, Luca Gotti si è soffermato ai microfoni di DAZN e ha analizzato il paeggio maturato al ‘Picco‘. “Io guardo le cose della mia squadra e valuto i due gol regalati al Bologna, avevamo la partita in mano ed è chiaro che sono un po’ amareggiato. Nel finale siamo arrivati corti di fiato ed un po’ sulle gambe. Verde? Nello scorso campionato è stato molto importante, ha delle caratteristiche che sono solo sue, negli ultimi venti metri è un giocatore velenoso, in una squadra come la nostra ha un peso. Nzola e Gyasi nel primo tempo hanno fatto un gran lavoro difensivo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Lodi Lucapareggia in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic dopo una partita ricca di occasioni da gol e anchesvarioni difensivi, da una parte e dall’altra, che non sono piaciute ai rispettivi tecnici. Al termine della sfida, Lucasi è soffermato ai microfoni di DAZN e ha analizzato il paeggio maturato al ‘Picco‘. “Io guardo le cose della mia squadra e valuto i due gol regalati al Bologna, avevamo la partita in mano ed è chiaro che sono un po’ amareggiato. Nel finale siamo arrivati corti di fiato ed un po’ sulle gambe. Verde? Nello scorso campionato è stato molto importante, ha delle caratteristiche che sono solo sue, negli ultimi venti metri è un giocatore velenoso, in una squadra come la nostra ha un peso. Nzola e Gyasi nel primo tempo hanno fatto un gran lavoro difensivo ...

