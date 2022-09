Spezia-Bologna, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 4 settembre 2022) Spezia-Bologna in campo oggi alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Le due compagini sono attualmente separate da due punti in classifica (luguri a quota 4, rossoblù fermi a 2), il Bologna di Sinisa Mihajlovic scende in campo questo pomeriggio a La Spezia in una gara che per il tecnico serbo sempre già essere terribilmente da ultima spiaggia, i padroni di casa pur avendo perso pedine importanti, vorranno giocare questo match con la grinta giusta per acquisire punti (già pesantissimi) in vista di una corsa verso la salvezza che si prospetta essere complessa e di difficile pronostico. Ecco come arrivano le due squadre alla partite e le probabili formazioni e la diretta tv. Il momento dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022)in campo oggi alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco, match valido per la quinta giornata del campionato diA. Le due compagini sono attualmente separate da due punti in classifica (luguri a quota 4, rossoblù fermi a 2), ildi Sinisa Mihajlovic scende in campo questo pomeriggio a Lain una gara che per il tecnico serbo sempre già essere terribilmente da ultima spiaggia, i padroni di casa pur avendo perso pedine importanti, vorranno giocare questo match con la grinta giusta per acquisire punti (già pesantissimi) in vista di una corsa verso la salvezza che si prospetta essere complessa e di difficile pronostico. Ecco come arrivano le due squadre alla partite e lee la diretta tv. Il momento dello ...

zazoomblog : Serie A LIVE: Cremonese-Sassuolo le formazioni ufficiali. Poi Spezia-Bologna e Verona-Sampdoria - #Serie #LIVE:… - livestream2day : sampdoria vs Verona Live StreamS #SerieA ?? Link : @SoccertodayLive (4/09/2022) Live Serie A Cremonese vs Sassuo… - livestream2day : Verona vs sampdoria Live #StreamS #SerieA ?? Link : @SoccertodayLive (4/09/2022) Live Serie A Cremonese vs Sassu… - livestream2day : Bologna vs Spezia Live #StreamS ?? Link : @SoccertodayLive (4/09/2022) Live Serie A Cremonese vs Sassuolo Spezia… - bellapete1927 : RT @Friedkinismo2: Oggi Alle 11 Gara Moto3 Alle 12 Gara Moto2 Alle 12.30 Cremonese - Sassuolo Alle 14.00 Gara MotoGP Alle 15.00 Gara F… -