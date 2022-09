Spezia-Bologna: le pagelle e il tabellino dell’incontro (Di domenica 4 settembre 2022) Pochi minuti al fischio finale al Picco, dove è in corso Spezia-Bologna, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino del match. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca poco al termine della sfida tra Spezia e Bologna il cui punteggio è ancora inchiodato sul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 4 settembre 2022) Pochi minuti al fischio finale al Picco, dove è in corso, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A: leed ildel match. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca poco al termine della sfida trail cui punteggio è ancora inchiodato sul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Gotti e #Mihajlovic per #Spezia-#Bologna - RUWThot : SOCCER: Spezia, Bologna all tied up Bologna 2, Spezia 2 - 79' (down 4 to 261 roots) - RUWTCloseFinish : SOCCER: Spezia, Bologna all tied up Bologna 2, Spezia 2 - 79' (down 4 to 261 roots) - RUWTCloseFinish : SOCCER: Spezia, Bologna all tied up Bologna 2, Spezia 2 - 77' (down 10 to 265 roots) - RUWThot : SOCCER: Spezia, Bologna all tied up Bologna 2, Spezia 2 - 77' (down 10 to 265 roots) -