Spezia - Bologna, le pagelle: Arnautovic decisivo, 7,5. Schouten disastroso, 4,5 (Di domenica 4 settembre 2022) Brividi con i piedi e su un'uscita bassa, tranquillo tra i pali. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 settembre 2022) Brividi con i piedi e su un'uscita bassa, tranquillo tra i pali. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Mihajlovic dopo #SpeziaBologna. Non sono escluse possibili svolte sulla panchina del… - LiguriaNotizie : Spezia-Bologna 2-2, pari tra Aquile e Felsinei al Picco - LuigiGravagnone : RT @dom_dausilio: Cori anti #Napoli anche quando gli azzurri non sono in campo. I tifosi dello #Spezia inneggiano al Vesuvio durante il mat… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Inter, vergognosi cori razzisti dei tifosi verso #Napoli (VIDEO) ?? Episodio analogo in #Spezia - #Bologna #LeBombe… - AmbasciatoreSud : RT @dom_dausilio: Cori anti #Napoli anche quando gli azzurri non sono in campo. I tifosi dello #Spezia inneggiano al Vesuvio durante il mat… -