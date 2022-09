Spezia-Bologna, le formazioni ufficiali: Arnautovic c’è! (Di domenica 4 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A prosegue con la partita, in programma alle 15:00, tra Spezia e Bologna: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre vi sveleremo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. I padroni di casa occupano la tredicesima posizione in classifica con 4 punti. Il calendario dei liguri non è stato benevolo in queste prime partite: gli uomini di Gotti infatti hanno già affrontato Inter e Juventus perdendo pur senza sfigurare. Sarà importante portare punti a casa ed il tecnico ex Udinese ci proverà mandando in campo i suoi con il 3-5-2. Tra i pali confermato Dragowski: il portiere polacco sarà difeso da Hristov, Kiwior e Nikolaou. A centrocampo agiranno Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni e Reca mentre il tandem d’attacco sarà composto da Gyasi e Nzola. Out Verde a causa di un ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 4 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A prosegue con la partita, in programma alle 15:00, tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre vi sveleremo leche scenderanno in campo. I padroni di casa occupano la tredicesima posizione in classifica con 4 punti. Il calendario dei liguri non è stato benevolo in queste prime partite: gli uomini di Gotti infatti hanno già affrontato Inter e Juventus perdendo pur senza sfigurare. Sarà importante portare punti a casa ed il tecnico ex Udinese ci proverà mandando in campo i suoi con il 3-5-2. Tra i pali confermato Dragowski: il portiere polacco sarà difeso da Hristov, Kiwior e Nikolaou. A centrocampo agiranno Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni e Reca mentre il tandem d’attacco sarà composto da Gyasi e Nzola. Out Verde a causa di un ...

