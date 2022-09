“Sono architetto in Svezia: qui le aziende assumono a tempo indeterminato dopo 6 mesi di prova. La partita Iva? Non si usa quasi mai” (Di domenica 4 settembre 2022) “Tra gli architetti in Svezia si usa poco la partita Iva. Puoi lavorare da freelance, ma non ci Sono aspetti positivi nel farlo: tutti gli studi di architettura propongono contratti a tempo indeterminato da subito, con un periodo di prova di sei mesi che è quasi impossibile vada male”. Veronica Gerini, 34 anni, è nata e cresciuta a Treviso. Si è laureata in Architettura all’Università Iuav di Venezia e poi è partita per la Svezia, dove vive da dieci anni. “Quello che ho fatto in Italia – racconta – è stato un percorso accademico tra i migliori. Ma quando ho cominciato la specialistica ho trovato quasi gli stessi corsi della triennale: un passaggio poco stimolante, che non si discostava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Tra gli architetti insi usa poco la. Puoi lavorare da freelance, ma non ciaspetti positivi nel farlo: tutti gli studi di architettura propongono contratti ada subito, con un periodo didi seiche èimpossibile vada male”. Veronica Gerini, 34 anni, è nata e cresciuta a Treviso. Si è laureata in Architettura all’Università Iuav di Venezia e poi èper la, dove vive da dieci anni. “Quello che ho fatto in Italia – racconta – è stato un percorso accademico tra i migliori. Ma quando ho cominciato la specialistica ho trovatogli stessi corsi della triennale: un passaggio poco stimolante, che non si discostava ...

joelecam_ : @LeCopse96 Ciao sono Joele, architetto, vivo a Torino ma non conosco nemmeno un cugino di quinto grado della famigl… - ego_sono : @borghi_claudio Grandissimo architetto ed è un delitto di lesa maestà aver lasciato il Flaminio di Roma in quello s… - no_question_1 : @TingoRoda Avrei voluto fare l'architetto, ma senza nessuna attività di orientamento al liceo, mi sono sentita insi… - chiadoviret : RT @janavel7: ...crollare la casa. Non dicono nemmeno che nel frattempo hanno studiato architettura o ingegneria: semplicemente chi era arc… - TheGreatGrey2 : @OverLor19129245 @GYMBG1 @severusmagiustu 1. A volte bisognerebbe entrare nell'ottica di pensiero che non è scritto… -