Sonia Bruganelli | “Io e Bonolis viviamo in case diverse per stare insieme tutta la vita”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 4 settembre 2022)cancella le voci di una crisi con Paoloe si dice pronta acon lui “la”. E in un’intervista al “Corriere della sera” spiega qual è il segreto per fare durare una relazione così a lungo: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! – dice l’opinionista del “Gf Vip” -. Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. E’ il segreto per rela”. Qualche tempo fa in una storia Instagram aveva raccontato che l’offerta per rifare il “Grande Fratello Vip” era ...