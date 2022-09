Sondaggi politici elettorali oggi 4 settembre 2022: Fdi stacca il Pd, il M5S si avvicina alla Lega. Centrodestra avanti di quasi 18 punti (Di domenica 4 settembre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 4 settembre 2022 Sondaggi politici elettorali oggi – Fratelli d’Italia si conferma primo partito, guadagnando ulteriore terreno sul Pd, mentre il Centrodestra unito arriva a sfiorare il 50% dei consensi: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Demopolis. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni cresce di un altro punto e mezzo rispetto al Sondaggio effettuato lo scorso 25 agosto ed è ora al 24,5%. A due punti di distanza da Fdi, c’è il Pd, che si ferma al 22,4 per cento. La Lega è al 13,6%, ma si deve guardare le ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022)– Fratelli d’Italia si conferma primo partito, guadagnando ulteriore terreno sul Pd, mentre ilunito arriva a sfiorare il 50% dei consensi: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Demopolis. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni cresce di un altro punto e mezzo rispetto alo effettuato lo scorso 25 agosto ed è ora al 24,5%. A duedi distanza da Fdi, c’è il Pd, che si ferma al 22,4 per cento. Laè al 13,6%, ma si deve guardare le ...

