Sondaggi, il 51,1% degli italiani vorrebbe togliere le sanzioni alla Russia dopo l’impennata dei prezzi del gas e dell’inflazione (Di domenica 4 settembre 2022) Le sanzioni alla Russia non dividono solo il centrodestra, con Matteo Salvini chiede prima chiede di rivederle e poi inverte la rotta dopo la presa di posizione di Fratelli d’Italia che dice di voler mantenere una linea coerente con quella degli alleati occidentali, ma anche gli italiani. Per il 51,1%, le sanzioni a Mosca andrebbero tolte “di fronte all’impennata dei prezzi del gas e dell’inflazione” mentre il 44% è contrario. A rivelarlo è un Sondaggio settimanale di Termometro Politico, realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre. Per il 24,2% degli intervistati, le sanzioni non andrebbero tolte perché “vorrebbe dire cedere a un ricatto” e anzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Lenon dividono solo il centrodestra, con Matteo Salvini chiede prima chiede di rivederle e poi inverte la rottala presa di posizione di Fratelli d’Italia che dice di voler mantenere una linea coerente con quellaalleati occidentali, ma anche gli. Per il 51,1%, lea Mosca andrebbero tolte “di fronte aldeidel gas e” mentre il 44% è contrario. A rivelarlo è uno settimanale di Termometro Politico, realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre. Per il 24,2%intervistati, lenon andrebbero tolte perché “dire cedere a un ricatto” e anzi ...

mara_carfagna : È bello notare come i sondaggi che danno @Azione_it - @ItaliaViva al +8% si legano a quelli sul grande apprezzament… - DemRif : RT @OGiannino: Con deliranti prezzi energetici in cima nei sondaggi alle preoccupazioni degli italiani, uno si aspetterebbe d vederli furib… - CMecchinsi : RT @OGiannino: Con deliranti prezzi energetici in cima nei sondaggi alle preoccupazioni degli italiani, uno si aspetterebbe d vederli furib… - francoscoca : RT @OGiannino: Con deliranti prezzi energetici in cima nei sondaggi alle preoccupazioni degli italiani, uno si aspetterebbe d vederli furib… - stefano_ticci : RT @OGiannino: Con deliranti prezzi energetici in cima nei sondaggi alle preoccupazioni degli italiani, uno si aspetterebbe d vederli furib… -