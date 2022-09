"Sicuri che gli italiani...": Vladimir Putin, il pesantissimo sospetto di Annalisa Chirico (Di domenica 4 settembre 2022) Anche Annalisa Chirico si schiera sul fronte di chi chiede di ripensare le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin. Non perché filo-russa, ovviamente, ma per le conseguenze delle sanzioni stesse per gli italiani: il caro energia, il gas alle stelle e bollette-monstre in arrivo. Su Twitter, la giornalista mostra di condividere i dubbi di Matteo Salvini, secondo cui "le sanzioni fanno più male a noi e alla Russia". Scrive infatti Annalisa Chirico: "Se chiedessimo agli italiani di scegliere tra la prosecuzione delle sanzioni vs Russia e la povertà energetica (=dover scegliere se mangiare o pagare le bollette), siamo Sicuri che gli italiani sceglierebbero la prima? Oltre che questione di sopravvivenza, c'entra la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Anchesi schiera sul fronte di chi chiede di ripensare le sanzioni contro la Russia di. Non perché filo-russa, ovviamente, ma per le conseguenze delle sanzioni stesse per gli: il caro energia, il gas alle stelle e bollette-monstre in arrivo. Su Twitter, la giornalista mostra di condividere i dubbi di Matteo Salvini, secondo cui "le sanzioni fanno più male a noi e alla Russia". Scrive infatti: "Se chiedessimo aglidi scegliere tra la prosecuzione delle sanzioni vs Russia e la povertà energetica (=dover scegliere se mangiare o pagare le bollette), siamoche glisceglierebbero la prima? Oltre che questione di sopravvivenza, c'entra la ...

AnnalisaChirico : Se chiedessimo agli italiani di scegliere tra la prosecuzione delle sanzioni vs Russia e la povertà energetica (=do… - GianlucaVasto : Vi do una info: nei sondaggi veri, non quelli che ci propinano per ingannare e deviare i pensieri, abbiamo appena s… - USCremonese : Siamo sicuri che oggi, da qualche parte, a guardare #CremoneseTorino ci sarai anche tu ?? Il tuo ricordo è sempre v… - Cesare72133517 : @brichiel Siamo sicuri che uno più puttana putiniana di @GiuseppeconteIt non ci sia? - Azzurra86421786 : RT @teamsoleilsorge: Siamo così orgogliosi di te piccola Sole! Un grosso in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, siamo sicuri che… -