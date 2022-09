Si lancia con il paracadute ma lo apre troppo tardi e si schianta al suolo: morta la tiktoker Tanya Pardazi (Di domenica 4 settembre 2022) È morta durante il suo primo lancio in solitaria, al termine del corso di paracadutismo a cui si era iscritta: qualcosa è andato storto durante la discesa, il paracadute non si è aperto e lei si è schiantata al suolo. Il mondo dei social piange Tanya Pardazi, tiktoker canadese scomparsa a 21 anni in seguito ad un drammatico incidente ad alta quota. La giovane stava per completare il corso Skydive Toronto a Innisfil, in Ontario: secondo quanto riportano i media canadesi, Tanya “avrebbe aperto troppo tardi il paracadute durante la discesa”. Skydive Toronto ha fatto sapere “Tanya Pardazi aveva rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Èdurante il suo primo lancio in solitaria, al termine del corso di paracadutismo a cui si era iscritta: qualcosa è andato storto durante la discesa, ilnon si è aperto e lei si èta al. Il mondo dei social piangecanadese scomparsa a 21 anni in seguito ad un drammatico incidente ad alta quota. La giovane stava per completare il corso Skydive Toronto a Innisfil, in Ontario: secondo quanto riportano i media canadesi,“avrebbe apertoildurante la discesa”. Skydive Toronto ha fatto sapere “aveva rilasciato unprincipale a rotazione rapida a ...

