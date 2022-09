Shark – Il primo squalo: trama, cast, attori e trailer del film (Di domenica 4 settembre 2022) Shark, il primo squalo: quali sono la trama e il cast del film in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 4 settembre? Shark, il primo squalo: trama del film Diretto da Jon Turteltaub, Shark – il primo squalo è un film del 2018 che ha come protagonista Jason Statham. La pellicola si configura come l’adattamento cinematografico del rimando horror fantascientifico del 1997 MEG scritto da Steve Alten. La trama è incentrata sul sub ed esploratore marino Jonas Taylor (Jason Statham) che lavora per gli Usa ed è stato incaricato di salvare un team di scienziati rimasti bloccati in un sottomarino nucleare situato nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 settembre 2022), il: quali sono lae ildelin onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 4 settembre?, ildelDiretto da Jon Turteltaub,– ilè undel 2018 che ha come protagonista Jason Statham. La pellicola si configura come l’adattamento cinematografico del rimando horror fantascientifico del 1997 MEG scritto da Steve Alten. Laè incentrata sul sub ed esploratore marino Jonas Taylor (Jason Statham) che lavora per gli Usa ed è stato incaricato di salvare un team di scienziati rimasti bloccati in un sottomarino nucleare situato nella ...

