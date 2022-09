Sevilla FC: il Siviglia è il peggior inizio nella storia della Liga (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-04 12:21:33 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Quattro partite di campionato. Un punto di 12. Una cravatta Y tre sconfitte. tre gol per Y otto contro. Questi sono i numeri di inizio di stagione di Siviglia nella concorrenza domestica, alcuni dati negativi, anche in sensazioniche lo indicano come il peggior inizio nella storia del club in Primera (un punto su 12 il giorno 4, come nel stagioni 1935/36, 1949/50, 1958/59 e 1981/82), secondo @LaLigaenDirecto. Non era davanti Siviglia il miglior rivale per iniziare la rimonta. Separare una vittoria nelle ultime 30 partite di campionato prima del set azulgrana (8 pareggi e 22 sconfitte). La squadra di Nervioniana trascina i vizi dalla seconda metà della ... Leggi su justcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-04 12:21:33 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Quattro partite di campionato. Un punto di 12. Una cravatta Y tre sconfitte. tre gol per Y otto contro. Questi sono i numeri didi stagione diconcorrenza domestica, alcuni dati negativi, anche in sensazioniche lo indicano come ildel club in Primera (un punto su 12 il giorno 4, come nel stagioni 1935/36, 1949/50, 1958/59 e 1981/82), secondo @LaenDirecto. Non era davantiil miglior rivale per iniziare la rimonta. Separare una vittoria nelle ultime 30 partite di campionato prima del set azulgrana (8 pareggi e 22 sconfitte). La squadra di Nervioniana trascina i vizi dalla seconda metà...

