Settembre | ritorno alla quotidianità | come mantenere i buoni propositi

(Di domenica 4 settembre 2022) Alcuni consigli degli psicologi di TherapyChat per rimanere fedeli ai propri: dgestione del tempo all’importanza del proprio spazio personaleè il nuovo gennaio ovvero un mese sul quale si tende ormai a proiettaree obiettivi importanti per affrontare ilpropriacon una marcia in più. O semplicemente per dare un cambio di passopropria vita, magari partendo da nuove abitudini più salutari o cercando di coltivare nuove passioni, interessi e rapporti. Ma da che cosa nasce questo bisogno di cambiamento? Gli esperti di TherapyChat, piattaforma di psicologia online, spiegano le motivazioni dietrovoglia di reinventarci eè ...

Il 14la gara a San Siro contro la Dinamo Zagabria, poi l'11 ottobre il match contro il Chelsea, prima del girone diAttrazione Fatale Dal 22arriva in 4K UHD + Blu - ray un grandeche festeggia il 35° anniversario della produzione. Questa edizione di Attrazione Fatale contiene un poster, 6 card e ...La manifestazione era andata in scena anche nel corso del biennio di pandemia, ma le cifre di quest’anno sanno finalmente di ritorno alla normalità ... la sfilata in programma per le 17 di domenica 4 ...Eurobasket 2022 è cominciato, due giornate sono state giocate, ecco le prime impressioni sui gironi in corsa per un posto alla fase finale di Berlino. Ricordiamo che i biglietti ...