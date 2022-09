Serie C 2022/2023, Girone B, vincono Gubbio e Reggiana: tutti i risultati del pomeriggio (Di domenica 4 settembre 2022) Esordio di Serie C per il Girone B, che nel pomeriggio di oggi, ha visto ben 7 gare, che hanno visto anche 12 gol. Gli altri 3 match verranno giocati tra il tardo pomeriggio e la giornata di domani. Testa della classifica per il Gubbio, che in casa si impone contro il Montevarchi per 2-0, a segno Bulevardi ed Artistico. Vince invece 2-1 la Reggiana, con la doppietta di Lanini, Lucchese in gol con Pinna. Stesso risultato, ma in trasferta, per la Carrarese, che a Cesena si impone per 1-2. Prima vantaggio casalingo di Shpendi, nel finale la ribaltano gli ospiti con Giannetti e Bozhanaj. Unico 0-0 di giornata quello tra Recanatese e Vis Pesaro. Altro pareggio quello tra San Donato e Rimini, ma per 1-1. In rete Vano e Gorelli. Infine ci sono le due vittorie di misura: Virtus Entella 1-0 ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Esordio diC per ilB, che neldi oggi, ha visto ben 7 gare, che hanno visto anche 12 gol. Gli altri 3 match verranno giocati tra il tardoe la giornata di domani. Testa della classifica per il, che in casa si impone contro il Montevarchi per 2-0, a segno Bulevardi ed Artistico. Vince invece 2-1 la, con la doppietta di Lanini, Lucchese in gol con Pinna. Stesso risultato, ma in trasferta, per la Carrarese, che a Cesena si impone per 1-2. Prima vantaggio casalingo di Shpendi, nel finale la ribaltano gli ospiti con Giannetti e Bozhanaj. Unico 0-0 di giornata quello tra Recanatese e Vis Pesaro. Altro pareggio quello tra San Donato e Rimini, ma per 1-1. In rete Vano e Gorelli. Infine ci sono le due vittorie di misura: Virtus Entella 1-0 ...

