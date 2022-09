Serie B | i risultati e il punto dopo la 4a giornata

Leggi su today

(Di domenica 4 settembre 2022) In tre davanti a tutti. La quartadiB si conclude con Reggina, Frosinone e Brescia in testa al campionato con 9 punti, seguite da Ascoli e Genoa a quota 8. Tanti gol e spettacolo su molti dei campi del torneo cadetto, in particolare...