Serie A: Cremonese-Sassuolo 0-0. LIVE Spezia-Bologna, prima occasione per Gyasi (Di domenica 4 settembre 2022) Messi alle spalle il derby di Milano, la vittoria del Napoli all'Olimpico con la Lazio e il pareggio tra Fiorentina e Juventus, la quinta... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Messi alle spalle il derby di Milano, la vittoria del Napoli all'Olimpico con la Lazio e il pareggio tra Fiorentina e Juventus, la quinta...

Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - TuttoMercatoWeb : TMW - Cremonese, dal Tottenham arriva in prestito il centrocampista Matar Sarr - TorinoFC_1906 : ?? ???????????? ??????' ?????????? ?????? ?????????? ?? Il calendario della serie A regala emozioni forti. In queste due settimane si sfid… - TuttoMercatoWeb : Cremonese, Alvini: 'Punto importante, per la salvezza ci siamo. Radu? È stato dipinto male' - sportface2016 : #Cremonese, le parole di #Chiriches: 'Qui per la salvezza, ma dobbiamo migliorare' -