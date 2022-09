Scuola, il ministro Bianchi: «Ripartiamo con tutti gli insegnanti al loro posto». Ma per i sindacati ne mancano 200 mila (Di domenica 4 settembre 2022) «Stiamo aprendo l’anno scolastico con tutti gli insegnanti al loro posto». Sentenzia così dal Forum Ambrosetti di Cernobbio (CO) il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in seguito all’allarme lanciato ieri dal segretario di Uil Giuseppe d’Aprile: «Sicuramente il tutti in cattedra il primo settembre è saltato anche quest’anno». I sindacati stimano che in Italia manchino 200 mila insegnanti, riporta il Corriere della Sera, soprattutto al Nord. Alla vigilia dei primo giorno di Scuola – i primi a ricominciare saranno gli studenti della provincia di Bolzano, a cui seguiranno tutti gli altri mano mano – Bianchi precisa che quest’anno non ci saranno le 40 ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) «Stiamo aprendo l’anno scolastico conglial». Sentenzia così dal Forum Ambrosetti di Cernobbio (CO) ildell’Istruzione Patrizioin seguito all’allarme lanciato ieri dal segretario di Uil Giuseppe d’Aprile: «Sicuramente ilin cattedra il primo settembre è saltato anche quest’anno». Istimano che in Italia manchino 200, riporta il Corriere della Sera, soprattutto al Nord. Alla vigilia dei primo giorno di– i primi a ricominciare saranno gli studenti della provincia di Bolzano, a cui seguirannogli altri mano mano –precisa che quest’anno non ci saranno le 40 ...

ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - AzzolinaLucia : Cara #Meloni, io sogno invece una #scuola in cui si investa, come abbiamo investito noi. 10mld in un anno. Con il g… - Rinaldi_euro : Il ministro Roberto Speranza piazza il fedelissimo. Promozione last minute per l'amico – Il Tempo - marcladis : @orizzontescuola La solita favola… Mi chiedo se il sig Ministro sia mai entrato in una scuola non d’élite, non dico… - daoggipiudiieri : @leoni_marta e col ministro che da due anni (e tre rientri a scuola) non ha fatto NULLA in quel senso. Fareste più… -