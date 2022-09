Sassuolo, Erlic: «Stiamo lavorando bene in difesa, ci sono ancora margini per migliorare» (Di domenica 4 settembre 2022) Il difensore del Sassuolo Erlic ha parlato prima della partita contro la Cremonese Martin Erlic, difensore del Sassuolo, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro la Cremonese. difesa – «Siamo partiti già in ritiro per diminuire il numero di gol preso lo scorso anno. Stiamo lavorando tanto, per adesso ci Stiamo riuscendo ma c’è ancora margine di miglioramento». INFORTUNI – «Ultimamente abbiamo avuto degli infortuni, ma i ragazzi nuovi si sono già adattati al modulo del mister». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Il difensore delha parlato prima della partita contro la Cremonese Martin, difensore del, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro la Cremonese.– «Siamo partiti già in ritiro per diminuire il numero di gol preso lo scorso anno.tanto, per adesso ciriuscendo ma c’èmargine di miglioramento». INFORTUNI – «Ultimamente abbiamo avuto degli infortuni, ma i ragazzi nuovi sigià adattati al modulo del mister». L'articolo proviene da Calcio News 24.

