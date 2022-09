Sarri si lamenta del mancato rigore su Lazzari. Repice demolisce il tecnico della Lazio (Di domenica 4 settembre 2022) Lazio-Napoli, Maurzio Sarri si lamenta dell’arbitraggio, arriva la risposta da applausi di Francesco Repice. Maurizio Sarri tecnico della Lazio parla a Sky al termine del match Lazio-Napoli, l’allenatore contesta per il rigore non dato a Lazzari. Sarri si lamenta molto dell’arbitro Sozza per un rigore non concesso per presunto fallo di Mario Rui su Lazzari, dove nemmeno il Var è intervenuto: “C’è veramente molto poco da commentare il rigore su Lazzari è netto, inoltre c’è anche un fallo netto di Kim sul gol del pareggio del Napoli, il nostro difensore viene spinto. Nell’era del Var questo è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022)-Napoli, Maurziosidell’arbitraggio, arriva la risposta da applausi di Francesco. Maurizioparla a Sky al termine del match-Napoli, l’allenatore contesta per ilnon dato asimolto dell’arbitro Sozza per unnon concesso per presunto fallo di Mario Rui su, dove nemmeno il Var è intervenuto: “C’è veramente molto poco da commentare ilsuè netto, inoltre c’è anche un fallo netto di Kim sul gol del pareggio del Napoli, il nostro difensore viene spinto. Nell’era del Var questo è ...

chiaranotnasti : @SpinaFan Quando un allenatore (Sarri, Mourinho o chiunque al loro posto) si lamenta dell’arbitraggio in tv è comun… - napolipiucom : Sarri si lamenta del mancato rigore su Lazzari. Repice demolisce il tecnico della Lazio #lazionapoli #repice… - petlifesaver : RT @mempispillo: Abbiamo ascoltato #Mourinho parlare di arbitri per una stagione intera. #Sarri si lamenta di una direzione a dir poco scan… - PakiRispoli : RT @mempispillo: Abbiamo ascoltato #Mourinho parlare di arbitri per una stagione intera. #Sarri si lamenta di una direzione a dir poco scan… - Fedeloy : RT @mempispillo: Abbiamo ascoltato #Mourinho parlare di arbitri per una stagione intera. #Sarri si lamenta di una direzione a dir poco scan… -