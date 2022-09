Sanzioni Russia, Letta: “Salvini è un pericolo per l’Italia” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini rilancia sulla modifica o addirittura l’eliminazione delle Sanzioni alla Russia. Lo fa prima a Fano: “E’ l’unico caso al mondo in cui le Sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, mettere in ginocchio la Russia, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”. Il segretario della Lega lo ripete su Twitter: “Le Sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le Sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. Parole che scatenano la dura reazione del segretario del Partito democratico ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteorilancia sulla modifica o addirittura l’eliminazione dellealla. Lo fa prima a Fano: “E’ l’unico caso al mondo in cui leche dovrebbero fermare la, mettere in ginocchio la, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”. Il segretario della Lega lo ripete su Twitter: “Lestanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo leè in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. Parole che scatenano la dura reazione del segretario del Partito democratico ...

