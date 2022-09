Sanzioni Russia e “marmellata sulle mani…”, Salvini vs Annunziata – Video (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “La tecnica di Salvini è sempre di negare di avere la marmellata sulle mani…”. Le parole di Lucia Annunziata, nella trasmissione In mezz’ora in più, provocano la reazione di Matteo Salvini. Il leader della Lega si esprime sugli effetti delle Sanzioni alla Russia e sulle posizioni nel centrodestra. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “La tecnica diè sempre di negare di avere la”. Le parole di Lucia, nella trasmissione In mezz’ora in più, provocano la reazione di Matteo. Il leader della Lega si esprime sugli effetti delleallaposizioni nel centrodestra. L'articolo proviene da Italia Sera.

