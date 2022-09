Sanzioni, Fdi gela Salvini: “La sua non sarà la linea di governo”. Marcia indietro del leader della Lega (Di domenica 4 settembre 2022) “L’Italia non può essere l’anello debole della compattezza occidentale”. Così Fratelli d’Italia tenta di spegnere le polemiche accese da Matteo Salvini sull’efficacia delle Sanzioni alla Russia, che avevano visto il segretario leghista contrapposto alla leader Giorgia Meloni. “Le Sanzioni stanno funzionando? No”, aveva detto ieri Salvini, dopo aver ribadito a più riprese che a guadagnare finora sarebbe chi è stato sanzionato, “mentre chi ha messo le Sanzioni è in ginocchio”. Una presa di posizione che ha attirato critiche dal Partito democratico, tramite il leader Enrico Letta (“Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”), ma ha accentuato tensioni anche all’interno della sua stessa coalizione, in cui Meloni aveva definito le ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022) “L’Italia non può essere l’anello debolecompattezza occidentale”. Così Fratelli d’Italia tenta di spegnere le polemiche accese da Matteosull’efficacia dellealla Russia, che avevano visto il segretario leghista contrapposto allaGiorgia Meloni. “Lestanno funzionando? No”, aveva detto ieri, dopo aver ribadito a più riprese che a guadagnare finora sarebbe chi è stato sanzionato, “mentre chi ha messo leè in ginocchio”. Una presa di posizione che ha attirato critiche dal Partito democratico, tramite ilEnrico Letta (“Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”), ma ha accentuato tensioni anche all’internosua stessa coalizione, in cui Meloni aveva definito le ...

stefanospidy : -Elezioni, diretta – Sanzioni, Fdi a Salvini: “L’Italia non sarà anello debole dell’Occidente”. E il leader della L… - MichelaGatti156 : @BelpietroTweet Non parliamo di Lega, Forza Italia e anche FdI. Le sanzioni sono state approvate da tutti! - stefanospidy : Elezioni, diretta – Sanzioni, Fdi a Salvini: “L’Italia non sarà anello debole dell’Occidente”. E il leader della Le… - d6e00e857e2340e : Le sanzioni alla Russia stanno dividendo Lega e FDI. Salvini comincia a rompere i cogl..se continua così prima di a… - ernluccar : RT @todorov_denis: Secondo @Tommasolabate se il PD e FdI sono favorevoli alle sanzioni alla Russia ciò significa che anche la maggioranza d… -