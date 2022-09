Sanzioni alla Russia | Salvini all’Ue | “Copra le spese per mantenerle”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 settembre 2022) Roma – “Lenon funzionano, chi invade un paese ha torto marcio, abbiamo sempre sostenuto ogni aiutoUcraina, sono passati ora parecchi mesi e le bollette del gas si arrivano a pagare anche il triplo, la guerra va avanti e le casse dellasi riempiono di quattrini”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, ospite di Rtl 102.5. “Questa – spiega – non è una opinione, sono numeri”. “Noi chiediamo che l’Europa, come per il Covid, metta uno scudo di protezione,le fatture in più che le famiglie stanno pagando, altrimenti a settembre rischiamo un milione di posti di lavoro”. “Dobbiamo modificare le? Benissimo, l’importante è che l’Europaleleper imprese e famiglie”, ...