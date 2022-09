Salvini: "Spostare a Milano Ministero dell'Innovazione" (Di domenica 4 settembre 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, propone di Spostare a Milano il Ministero dell'Innovazione. "Propongo che il Ministero per l'intelligenza artificiale, dell'Innovazione e della digitalizzazione sia a Milano, dove ci sono... Leggi su today (Di domenica 4 settembre 2022) Il leadera Lega, Matteo, propone diil. "Propongo che ilper l'intelligenza artificiale,a digitalizzazione sia a, dove ci sono...

ralphfeldberg : @fattoquotidiano c'è poco da manipolare. se fatto bene potrebbe spostare 1-2 pct dei voti. potrebbe valere la pena… - AndreaPecchia1 : #Salvini a #Cernobbio: 'spostare il ministero dell'innovazione a #Milano'. A forza di stronzate sta tentando il num… - carlokarl : RT @Hattoriando: @matteosalvinimi Colpa dell'informazione che non spiega le cose, se gente come Salvini e Dibba possono spostare ste cxxate… - Parlamenteide : Ore 13:37 - #Salvini propone di spostare il ministero dell’Innovazione a Milano - PulcinoRossoner : RT @Hattoriando: @matteosalvinimi Colpa dell'informazione che non spiega le cose, se gente come Salvini e Dibba possono spostare ste cxxate… -