Salvini: sanzioni alla Russia Italia resta con Occidente ma Ue dia scudo sanzioni Russia (Di domenica 4 settembre 2022) Dobbiamo aspettarci la revoca delle sanzioni, con un governo di centrodestra? "I Paesi Europei dicono che non verranno revocate le sanzioni. Le sanzioni stanno dimostrando efficacia? No. Teniamole perché sarebbe un segnale di cedimento nei confronti dell'invasione. Cosa chiede la Lega e il governo di centrodestra compatto? Uno scudo europeo, con tutti i miliardi che servono per evitare una strage di posti di lavoro". Il segretario federale della Lega Matteo Salvini continua a precisare la sua posizione sulle sanzioni alla Russia per aver acceso il conflitto contro l'Ucraina. E lancia uno scudo europeo, chiedendosi che "se sono a rischio chiusura circa ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 settembre 2022) Dobbiamo aspettarci la revoca delle, con un governo di centrodestra? "I Paesi Europei dicono che non verranno revocate le. Lestanno dimostrando efficacia? No. Teniamole perché sarebbe un segnale di cedimento nei confronti dell'invasione. Cosa chiede la Lega e il governo di centrodestra compatto? Unoeuropeo, con tutti i miliardi che servono per evitare una strage di posti di lavoro". Il segretario federale della Lega Matteocontinua a precisare la sua posizione sulleper aver acceso il conflitto contro l'Ucraina. E lancia unoeuropeo, chiedendosi che "se sono a rischio chiusura circa ...

